Beşiktaş transferde son durum! Diego Costa, Lens, Douglas, Güven Yalçın, Larin...

Beşiktaş ile bir senelik daha anlaşma sağlayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, transferlerin mümkün olabildiği kadar erken şekilde bitirilmesini istedi.

Geçtiğimiz sezonun ilk haftalarında bu gecikmenin sıkıntılarını yaşadığını hatırlatan başarılı teknik adam özellikle golcü ve ofansif orta saha oyuncusunun yetiştirilmesini talep etti.

TRANSFER İSTEDİ

Kiralık sözleşmeleri biten Rosier ve Ghezzal’ın yanı sıra takımdan ayrılan Aboubakar, Mensah, Montero, Dorukhan ve Cenk Tosun gibi isimlerin yerlerini zaten doldurmak zorunda olduklarını aktaran Sergen Yalçın, kadronun geçen sezondan daha geniş olması gerektiğini söyledi.

SALİH VE KENAN TAMAM

Kenan Karaman ve Salih Uçan ile birkaç gün içerisinde sözleşme imzalayacak olan siyah-beyazlı yönetim, Yalçın’ın istediği golcü ve ofansif orta saha oyuncusunu ikinci kampa yetiştirmeye çalışacak.

LENS-DOUGLAS PLANI

Transferde uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda oluşturulan raporlar doğrultusunda hareket edecek Beşiktaş Yönetimi, eş zamanlı olarak Douglas ve Lens ile de yolları ayırmayı planlıyor. Limit konusunda yine sıkıntı yaşandığı için adım adım ilerlemek isteyen siyah-beyazlı yönetimin, Temmuz ayı içerisinde 4-5 transferi bitirmenin hesaplarını yaptığı ifade edildi.

DIEGO COSTA’NIN ALTERNATİFİ BULUNDU

Golcü transferinde birçok kariyerli isimle ilgilenen Beşiktaş Yönetimi, Diego Costa ile ilgili çalışmalarını sürdürürken, Fulham’da oynayan Aleksandar Mitrovic’in de adaylar arasında yer aldığı ortaya çıktı.

MITROVIC ÖNERİLDİ

2024 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi olan Mitrovic’in kiralık olarak Kartal’a önerildiği öğrenildi. Teknik heyetin de 26 yaşındaki Sırp golcüye sıcak baktığı bildirildi.

ÖNCELİK COSTA'DA

Önceliği boşta olan Diego Costa’ya veren ve 32 yaşındaki yıldız oyuncu ile yapılan görüşmelerde önemli bir mesafe alan Beşiktaş Yönetimi, Mitrovic’i alternatif isim olarak belirledi.

LARIN'E GÖRE TRANSFER

Cyle Larin’in de takımda kalacağını düşünerek şimdilik tek forvet üzerinden planlama yapan siyah- beyazlı yönetim, Kanadalı oyuncunun ayrılması durumunda ise iki forvet transferi gerçekleştirecek.

SERGEN YALÇIN GÜVEN'İ KADRODA İSTEDİ

Bu arada golcü transferinde hata yapmak istemeyen Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Güven Yalçın’ın kiralık verilmesini istemediği ifade edildi. Yalçın’ın önümüzdeki sezon Güven’den daha fazla yararlanmanın planlarını yaptığı kaydedildi. (MİLLİYET)