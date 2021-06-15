Beşiktaş transferde gaza basıyor!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Kara Kartal hem güçlü hem de alternatifli bir kadro kurmak adına kolları sıvadı.

Valentine Rosier'in geçen sezonki harika performansı sonrasında Fransız sağ bekin bonservisini almak için Sporting Lizbon'la imza aşamasına gelen Kara Kartal olası bir olumsuzluğa karşı B ve C planını da hazırladı: Falaye Sacko ve Albion Marku...

İki tarafta da oynar

Ghezzal'ın ayrılığı, N'Koudou'nun da inişli-çıkışlı performansı sonrası bir de kanat takviyesi isteyen Sergen Yalçın'a da her iki tarafta da oynayabilen Takuma Asano önerildi. Partizan'la yollarını ayıran Japon futbolcuyla görüşmeler başladı. İşte Beşiktaş 'ın transfer atağındaki son durumlar...

Rosier olsa da Marku rotasyonu

Arnavut oyuncu Albion Marku da Beşiktaş'ın listesinde. 20 yaşında gelecek vadeden bir isim olmasının yanı sıra Hırvat ekibi Lokomativa'yla sözleşmesinin sona ermesi Kara Kartal'ın iştahını kabartıyor. Rosier'den olumlu yanıt alınsa da Siyah-Beyazlı ekip rotasyon açısından Marku'yu da kadrosuna katabilir. Geçen sezonu ülkesinin Laçi takımında geçiren genç futbolcu 35 maça çıktı 1 gol, 2 asistle oynadı.

Sacko için temas kuruldu

Falaye Sacko geçen sezon Portekiz ekibi Guimaraes'te 30 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu daha çok defansif özellikleriyle ön plana çıktı. Hücuma fazla katkı veremeyen, sezonu 1 asistle tamamlayan Malili oyuncunun sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. Rosier için bir başka Portekiz ekibi Sporting'den gelecek yanıt beklenirken, Sacko için de temaslar kuruldu.

Sırbistan'tan 2. kral geliyor

Takuma Asano... 2016'da Japonya'dan, Arsenal'e 4 milyon Euro karşılığında transfer oldu fakat İngiliz ekibinde bekleneni veremedi. Stuttgart ve Hannover'e kiralanan kanat oyuncusu 2019'da Sırp devi Partizan'ın yolunu tuttu. İlk sezonunda 9 gol, 5 asistlik performansıyla olumlu sinyaller veren Japon yıldız son sezonunda ise 21 gol, 10 asistlik katkısıyla coştu. Sırbistan Ligi'nde gol krallığında 2. olan Asano, Partizan'la yollarını ayırdı. (FANATİK)