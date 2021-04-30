Beşiktaş transfer! Salih Uçan transferinde son durum!

Spor Toto Süper Lig'in lideri ve şampiyonluğun en büyük favorisi olan Beşiktaş, ligde son düzlüğe girilirken bir yandan transfer çalışmalarına da hız verdi. Siyah beyazlı takım, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan'ı kadrosuna katmak için oyuncu ve menajeriyle görüşmelere başladı.

Süper Lig'de son düzlüğe girilirken Beşiktaş, şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Siyah beyazlı takım bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kartal, Alanyaspor forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan ile görüşmelere başladı. Yıldız oyuncuya 3 yıllık teklif yapıldı. (A SPOR)