Beşiktaş transfer! Salih Uçan transferinde son durum!

Beşiktaş transfer haberi! Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş yeni sezon kadrosu için çalışmalarına devam ediyor.

GÜNDEM 30.04.2021 - 20:53 30.04.2021 - 20:53 Kartal Bakışı
Beşiktaş transfer! Salih Uçan transferinde son durum!
2021 şampiyonluk oranları güncellendi

2021 şampiyonluk oranları güncellendi

Spor Toto Süper Lig'in lideri ve şampiyonluğun en büyük favorisi olan Beşiktaş, ligde son düzlüğe girilirken bir yandan transfer çalışmalarına da hız verdi. Siyah beyazlı takım, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan'ı kadrosuna katmak için oyuncu ve menajeriyle görüşmelere başladı.

Süper Lig'de son düzlüğe girilirken Beşiktaş, şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Siyah beyazlı takım bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kartal, Alanyaspor forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan ile görüşmelere başladı. Yıldız oyuncuya 3 yıllık teklif yapıldı. (A SPOR)

#Salih Uçan #beşiktaş transfer
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