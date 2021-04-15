Beşiktaş, transfer için kaynak buldu! 2 imza birden...

Süper Lig'de maç eksiğine rağmen Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yarışta zirvede bulunan Siyah Beyazlı ekip, bir yandan da transfer çalışmaları için kolları sıvadı.

GHEZZAL VE ROSIER PLANI

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş’a büyük katkılarda bulunan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier’in önümüzdeki sezon takımda kalıp, kalmayacakları büyük merak konusu olurken, yönetimin bu oyuncularla ilgili bir takım planlar yaptığı belirlendi.

40 MİLYON EURO

Siyah-beyazlı yönetimin, Süper Lig’de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı elde edilmesi halinde, 40 milyon euroyu bulması beklenen UEFA gelirleriyle kiralık olan her iki oyuncuyu kadroda tutmak için gerekli adımları atacağı aktarıldı.

RESMİ TEKLİF

Yönetimin buradaki ilk hedefi Ghezzal olacak. Siyah-beyazlılar, kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeye sıcak bakan yıldız futbolcu için Leicester City’ye resmi teklif yapacak.

GHEZZAL'IN TUTUMU ÖNEMLİ

İngiliz ekibinin bir yıl sözleşmesi kalan Cezayirli oyuncuyu makul bir bonservis karşılığında bırakabileceği ifade edildi. Ghezzal’in görüşmeler sırasında ortaya koyacağı tutumun bonservis konusunda belirleyeceği olacağı kaydedildi.

"TALISCA'YI BIRAK GHEZZAL'E BAK!"

Beşiktaşlı taraftarların sosyal medyada sürekli bir yıl sonra sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca’nın transfer edilmesini istemeleri yönetim kanadında karşılık bulmadı. Talisca’yı kadroda düşünmeyen siyah-beyazlı idarecilerin, “Talisca’yı bırakıp, Ghezzal’e bakalım. Eğer varsa maddi imkanımız bu önceliği Ghezzal’e vermeliyiz. Burada yeniden eski günlerine döndü. O da istiyorsa bizim transferdeki önceliğimiz elbette Ghezzal olmalı” yorumunu yaptıkları aktarıldı.

1 YIL DAHA KİRALIK

Siyah-beyazlılar, Ghezzal’in hemen ardından Rosier için harekete geçecek. Sporting Lizbon ile 2024’e kadar kontratı bulunan Fransız sağ bekin öncelikle 1 yıl daha kiralanması düşünülüyor.

OLMAZSA BONSERVİS

Portekiz ekibi kiralama teklifine olumlu yanıt vermezse Rosier’in bonservisi için teklif sunulacak. Kulüplerin anlaşması halinde başarılı oyuncu bonservisiyle birlikte Beşiktaş’ın olacak.

CENK TOSUN KARARI

Siyah-beyazlılar diğer kiralık oyuncular Mensah, Montero ve Cenk Tosun’u da ekonomik koşulların oluşması halinde kadrosunda tutmak istiyor.

BONSERVİSİ ALINABİLİR

Everton’un kolaylık sağlaması durumunda, 6 ay sonra sahalara dönmesi beklenen Cenk’in bonservisinin alınması planlanıyor.

(MİLLİYET)