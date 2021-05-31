Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş Carillo ile ilgileniyor!

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlıların golcü takviyesi için Al Hilal takımında forma giyen Perulu futbolcu Andre Carrillo ile ilgilendiği öne sürüldü.

Beşiktaş, Andre Carrillo'yu transfer edecek mi?

Goal'ün Brezilya muhabiri Raisa Simplicio'nun haberine göre, Beşiktaş Andre Carrillo ile ilgileniyor. Al Hilal'de forma giyen Perulu futbolcunun takımda kalmak istediği ve mutlu olduğu belirtildi. Suudi kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun takımın en sevilen oyuncularından biri olduğu ifade edildi.

Andre Carrillo kimdir?

Kariyerine Alianza Lima'da başlayan Andre Carrillo, Sporting Lizbon, Benfica ve Watford formaları giydi. 2019 yılında 9,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'dan Al Hilal'e transfer olan Andre Carrillo, bu sezon ligde 26 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi. (FUTBOL ARENA)