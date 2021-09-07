Beşiktaş transfer gündeminde son durum

Her an sürprizlerin yaşandığı transfer dönemi, son saatlerinde de büyük sürprizlere gebe... Beşiktaş transfer haritası ile olası operasyonun ipuçlarını paylaşıyoruz;

ADEM LJAJIC

Beşiktaş, Karagümrük ile görüşüyor ancak Ljajic'in yıllık 3 milyon euroluk maaşı sürecin önüne geçti. Ljajic, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor ve yıllık maaşının tamamını istiyor.

LENS

Lens'in transferi için Karagümrük ile görüşen Beşiktaş anlaşma sağlayamadı. Beşiktaş, 1.8 milyon euro maaş alan Lens'in sözleşmesinden çıkmak için tüm gücünü kullanıyor ancak Hollandalı futbolcu karşılıklı fesih için tüm alacaklarını talep ediyor.

DOUGLAS

Senelik 800 bin euro alan Douglas'ın transferi için Malatyaspor ile anlaşan Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun transfer sürecine şehr koymasının ardından adeta şok etkisi yarattı. Douglas'a yıllık 800 bin euro garanti maaş veren bir kulüp yok.

OĞUZHAN ÖZYAKUP

Sivasspor ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, 1.3 milyon euro garanti maaş alan Oğuzhan'ı kiralamak istiyor. Beşiktaş istiyor, Sivasspor istiyor ama Oğuzhan istemiyor ancak transfer döneminin son düzlüğü her şeye açık.

CYLE LARIN

Beşiktaş'ın 2 milyon eurodan garanti maaş teklfini kabul etmerek sözleşme uzatmayan Cyle Larin için Rusya'dan bazı kulüpler ile ciddi görüşmeler yapılıyor. Beşiktaş, 10 milyon euro bonservis bedelinden kapıyı açtığı Cyle Larin'i transferin son gününde elden çıkartırsa bu kimse için sürpriz olmamalı.

SON ANA KADAR MASADA

Takımdan gitmesi istenen, sözleşme fesih görüşmeleri yapılan futbolcuların yanı sıra Beşiktaş iki futbolcunun transferi üzerine yoğunlaşmış durumda. Siyah-beyazlı kulüp, transferi büyük oranda kapatsa da iki futbolcunun transfer süreci için son ana kadar masada olma kararı aldı.

KAAN AYHAN

Kaan Ayhan'ın kiralık transferi için Sassuolo ile 3 kez görüşen ve 3'ünde de ret cevabı alan Beşiktaş, transferin son gününde bu konuda bir sürpriz yapabilir. Ceyhun Kazancı vasıtasıyla direkt Sassuolo ile görüşen Beşiktaş, Kaan için bu kez bonservis bedeli teklif etti. (SPORX)