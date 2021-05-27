Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Rosier, Aboubakar ve Larin...

Son şampiyon Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürüyor. Beşiktaşlı yöneticiler kaptan Atiba ile nikah tazelemek için kolları sıvadılar. Edinilen bilgiye göre yapılan ilk görüşmenin olumlu geçti. Kanadalının önümüzdeki sezon da Beşiktaş forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor

ABOUBAKAR

Beşiktaş’ta golcü aboubakar için ise sağlık kurulundan gelecek olan geri dönüşler önem arz ediyor. Yaşadığı sakatlığı normal bir futbolcuya göre daha uzun sürede atlatabilen oyuncu için oynadığı maç sayısı kadar yeni bir sözleşme önerilebilir.

LARIN

Larin ise Ada kulüplerinin radarında. Premier Lig'den talipleri olduğu öğrenilen Kanadalı için Siyah-Beyazlılar kasayı en az 15 milyon Euro karşılığında açabilir.

ROSIER

Beşiktaş sağ bek Rosier için temas halinde. Siyah-Beyazlılar, Fransız oyuncunun satın alma opsiyonuyla yeniden kiralamak için Lizbon ekibiyle yazışmalara başladı. Beşiktaş’ın sağ bek mevkisi için düşündüğü bir diğer isim ise Mainz‘dan Danny da Costa. 1993 doğumlu oyuncu ŞampiyonLar Ligi için güçlü bir ekip kurmak isteyen yönetimin radarında. (BEIN SPORTS)