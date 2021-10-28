Beşiktaş Token geliyor! İmzalar sonrası büyük gelir...
Uzun zamandır kripto para borsasına giriş yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi çalışmalarında sona yaklaştı
GÜNDEM 28.10.2021 - 21:56 28.10.2021 - 21:57 Kartal Bakışı
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere pek çok kulübün adım attığı kripto para dünyasına Beşiktaş da giriyor.
Beşiktaş Token için bir süredir görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, en yüksek teklifi veren Kointra firması ile imzaları atmaya hazırlanıyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi’nin sözleşme şartlarını büyük bir titizlikle incelediği ifade edilirken en yüksek geliri elde etmek için bu süreçte aceleci olmadığı vurgulandı.
Beşiktaş'ın imzaların atılması sonrası ilk etapta kasasına 600 milyon TL koyacağı belirtilirken yönetimin hedefi uzun vadede 1.5 milyar TL gelir elde etmek. (HABERTÜRK)
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