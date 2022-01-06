Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Böylece Beşiktaş, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı üst üste kazanmış oldu.

Ersin Destanoğlu'ndan penaltı sözleri

Ersin Destanoğlu'ndan penaltı sözleri

Beşiktaş ikinci kez kupayı kazandı

Organizasyonda 6 kez final oynayan Beşiktaş, ikinci kez kupanın sahibi oldu.

2006'de ilk kez oynanan Süper Kupa'yı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2007, 2009, 2016 ve 2017'deki finallerde rakiplerine mağlup olarak şampiyonluk sevinci yaşayamadı. (NTVSPOR)