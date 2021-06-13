Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etti

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoyla taraftarına teşekkür etti.

FUTBOL 13.06.2021 - 16:35 13.06.2021 - 16:36 Kartal Bakışı
Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etti

Beşiktaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoyla taraftarına teşekkür etti.

Avrupa Şampiyonası'na kötü başladık

Avrupa Şampiyonası'na kötü başladık

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyonlukla taçlandıran ve Ziraat Türkiye Kupası'nın da sahibi olan Beşiktaş'ın ''Türkiye’nin dört bir yanını siyah beyaz bayraklarla donatan büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ederiz.'' notuyla paylaştığı video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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