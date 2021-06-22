Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a destek

Çıkan haberlerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önüne akın etti ve tezahüratta bulundular.

GÜNDEM 22.06.2021 - 17:10 22.06.2021 - 17:17 Kartal Bakışı
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a destek

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta taraftarlar yeni sezonda da Sergen Yalçın ile yola devam edilmesini istiyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gerçekleştirdiği son görüşmede anlaşma sağlanamaması üzerine Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı.

Murat Şahin : 'Yine, yeni, yeniden'

Murat Şahin : 'Yine, yeni, yeniden'

Taraftarlar 'Sergen Yalçın' tezahüratında bulundu ve 48 yaşındaki teknik adamı destekledi. (FANATİK)

#Beşiktaş #Sergen Yalçın
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