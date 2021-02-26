Beşiktaş taraftarından anlamlı pankart
Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın "Savaşımız yeni başlıyor." açıklamasını pankart yaptı.
FUTBOL 26.02.2021 - 19:54 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın "Savaşımız yeni başlıyor." açıklamasını pankart yaptı. Yalçın’ın 1-1 sona eren Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda geçen "Savaşımız yeni başlıyor." ifadesinin pankart haline getirilip tribünlere konulduğu görüldü. (FANATİK)
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