Beşiktaş taraftarından anlamlı pankart

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın "Savaşımız yeni başlıyor." açıklamasını pankart yaptı.

FUTBOL 26.02.2021 - 19:54 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş taraftarından anlamlı pankart
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Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın "Savaşımız yeni başlıyor." açıklamasını pankart yaptı. Yalçın’ın 1-1 sona eren Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda geçen "Savaşımız yeni başlıyor." ifadesinin pankart haline getirilip tribünlere konulduğu görüldü. (FANATİK)

#Beşiktaş #Sergen Yalçın
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