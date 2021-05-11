Beşiktaş taraftarı Vodafone Park'a akın etti

Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta maç öncesi stadyuma taraftarlar akın etti.

GÜNDEM 11.05.2021 - 20:45 11.05.2021 - 20:47 Kartal Bakışı
Beşiktaş taraftarı Vodafone Park'a akın etti

Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta taraftarlar maç öncesi stadın etrafında büyük bir kalabalık oluşturdu. Emniyete bildirilmeyen bazı taraftarların da stadyuma girmek istemesi üzerine önlem alan güvenlik güçleri, stadın çevresine bir bariyer ördü ve kapıları kapattı.

Güntekin Onay: Kaybetti ama ipler hala ellerinde

Güntekin Onay: Kaybetti ama ipler hala ellerinde

(HÜRRİYET)

#Beşiktaş #karagümrük #Taraftar #vodafone park
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