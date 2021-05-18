Beşiktaş Süper Kupa maçını hangi takımla oynayacak? Süper Kupa maçı ne zaman?

Süper Kupa final tarihi, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanmasının ardından gündeme geldi. Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 59. Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 16. finalinde 10. kez kupaya uzandı. Ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sonuca ulaşan siyah beyazlılar, TFF Süper Kupa'da rakibini yenmesi halinde 3. kupasına ulaşacak. Peki, Süper Kupa ne zaman? Beşiktaş Süper Kupa finalinde kiminle karşılaşacak? İşte, futbolseverlerin merak ettiği konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Beşiktaş Süper Kupa finalindeki rakibi, çifte kupanın sahibi olmasının ardından merak konusu oldu. Sezon boyunca coşkulu bir futbol ortaya koyan siyah beyazlılar, 3 gün arayla 2 kez zafer kazanarak çifte kupa sevinci yaşadı. TFF tarafından organize edilen Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor olacak. Süper Lig’i 1. sırada tamamlamış takım ile Türkiye Kupası’nı kazanmış olan takım arasında oynanan Süper Kupa müsabakası Beşiktaş'ın her iki kupayı da kazanmasından dolayı Türkiye Kupası’nda final oynayan takımla oynanacak.

Süper Kupa Maçı Ne Zaman?

Süper Kupa müsabakası tarihi henüz TFF tarafından açıklanmadı. Karşılaşmanın tarihinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Beşiktaş, Süper Kupa Maçını Kiminle Oynayacak?

TFF tarafından yayınlanan Süper Kupa müsabakalı statüsüne göre, "Süper Kupa müsabakası, bir önceki sezon, Süper Lig’i 1. sırada tamamlamış takım ile Türkiye Kupası’nı kazanmış olan takım arasında oynanır. Bununla birlikte bir önceki sezon Süper Lig’i 1. sırada tamamlamış takım, aynı zamanda Türkiye Kupası’nı da kazanmış ise; Türkiye Kupası’nda final oynayan takım Süper Kupa’ya katılır. "

Bu nedenle Beşiktaş Fraport TAV Antalyaspor ile yeniden karşılaşacak. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, bu yıl içinde oynanması halinde TFF Süper Kupa'da karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor'u yenerse 3. kupasına ulaşacak.

(HÜRRİYET)