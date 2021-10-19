Beşiktaş, Sporting'e mağlup oldu; Beşiktaş 1-4 Sporting Lisbon

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Sporting mücadelesi 19.45'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlandı.

Karşılaşma 4-1 deplasman takımının lehine sonuçlandı.

Goller Sporting adına 15. ve 27. dakikalarda Coates, 44. dakikada penaltıdan Sarabia ve 90. dakikada Dias Fernandes ile gelirken, Beşiktaş tek golünü 24. dakikada Cyle Larin ile buldu.

Alex Teixeira'nın 45+1'de attığı gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C grubunda kalan maçları;

3 Kasım Çarşamba: Sporting Lisbon - Beşiktaş

24 Kasım Çarşamba: Beşiktaş - Ajax

7 Aralık Salı: Borussia Dortmund - Beşiktaş