Beşiktaş Sporting maç sonu taraftarlardan destek
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta karşılaşmasında Sporting'i konuk etti.
FUTBOL 19.10.2021 - 22:20 19.10.2021 - 22:23 Kartal Bakışı
Vodafone Park'ta oynanan maç, Portekiz ekibinin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaşlı taraftarlar, takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ı tribünlere çağırdı ve tezahüratlarla destek verdi. Sergen Yalçın da sahaya çıkarak taraftarları selamladı. Kaleci Ersin Destanoğlu ise takım arkadaşlarını toplayıp tribünlere götürdü ve taraftarı alkışlattı.
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