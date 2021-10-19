Beşiktaş Sporting maç sonu taraftarlardan destek

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta karşılaşmasında Sporting'i konuk etti.

FUTBOL 19.10.2021 - 22:20 19.10.2021 - 22:23 Kartal Bakışı
Beşiktaş Sporting maç sonu taraftarlardan destek

Vodafone Park'ta oynanan maç, Portekiz ekibinin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sporting maçında korner kabusu

Sporting maçında korner kabusu

Beşiktaşlı taraftarlar, takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ı tribünlere çağırdı ve tezahüratlarla destek verdi. Sergen Yalçın da sahaya çıkarak taraftarları selamladı. Kaleci Ersin Destanoğlu ise takım arkadaşlarını toplayıp tribünlere götürdü ve taraftarı alkışlattı.

#Beşiktaş #şampiyonlar ligi #Sporting
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