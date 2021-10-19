Beşiktaş - Sporting Lisbon; Kara Kartal'ın 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Liginde Beşiktaş, Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

FUTBOL 19.10.2021 - 18:21 19.10.2021 - 18:27 Kartal Bakışı
Beşiktaş - Sporting Lisbon; Kara Kartal'ın 11'i belli oldu

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

Maçı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını Exxen Spor canlı yayınlayacak.

Beşiktaş'ın 11'i

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon maçı kamp kadrosu açıklandı

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Cyle Larin, Batshuayi

#şampiyonlar ligi #Beşiktaş #Sporting Lisbon
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