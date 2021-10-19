Beşiktaş - Sporting Lisbon; Kara Kartal'ın 11'i belli oldu

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

Maçı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını Exxen Spor canlı yayınlayacak.

Beşiktaş'ın 11'i

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Cyle Larin, Batshuayi