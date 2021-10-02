Beşiktaş Sivasspor'u Güven'le geçti

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u Güven Yalçın'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 2 maç sonra kazandı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, 43. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

32.dakikada Oğuzhan, sağ kanatta ileriye çıkan Rosier'e uzun bir pas attı, topla buluşan Rosier çizgiye indi ve ceza sahasına yaptığı ortada Güven harika bir vole ile fileleri havalandırdı ve skor 1-0 oldu.

54.dakikada Beşiktaş'ta Kenan yerde kaldı ancak hakem devam kararı verdi ve Sivasspor hücumu başladı. Sol kanattan Gradel'in ortasında Rıdvan ters bir kafa vuruşu yaparak topu kendi ağlarına gönderdi.

69.dakikada sol kanattan Rıdvan'ın ortasında ön direkte Güven kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı ve mücadele 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş 17 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Sivasspor ise 9 puanda kaldı.