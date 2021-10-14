Beşiktaş sihirbazına kavuşuyor

Geçen sezon performansıyla parlayan ve takımın en değerli oyuncusu, son şampiyonun asist kralı formasına kavuşuyor.

GÜNDEM 14.10.2021 - 11:59 14.10.2021 - 12:03 Kartal Bakışı
Beşiktaş sihirbazına kavuşuyor

Siyah beyazlıların yıldız ismi Rachid Ghezzal, 3 maçlık aranın ardından takıma dönüyor.

Gana'da yetenek avı

Gana'da yetenek avı

Son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor'a karşı sahaya çıkan Cezayirli futbolcu, yaşadığı sakatlık sebebiyle Altay, Ajax ve Sivasspor müsabakalarında görev alamamıştı.

29 yaşındaki oyuncunun tamamen toparlandığı ve fiziksel açıdan da iyi duruma geldiği belirtilirken, Başakşehir ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada ilk 11'de yer alacağı ifade edildi.

(SABAH)

#Beşiktaş #asist kralı #Siyah beyazlılar #Rachid Ghezzal
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