Beşiktaş sihirbazına kavuşuyor

Siyah beyazlıların yıldız ismi Rachid Ghezzal, 3 maçlık aranın ardından takıma dönüyor.

Son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor'a karşı sahaya çıkan Cezayirli futbolcu, yaşadığı sakatlık sebebiyle Altay, Ajax ve Sivasspor müsabakalarında görev alamamıştı.

29 yaşındaki oyuncunun tamamen toparlandığı ve fiziksel açıdan da iyi duruma geldiği belirtilirken, Başakşehir ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada ilk 11'de yer alacağı ifade edildi.

(SABAH)