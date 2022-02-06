Gedson Fernandes'i gelecek sezon için kadrosuna katan Beşiktaş, diğer transferleri de erkenden bitirmeye kararlı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 15 futbolcusunun çoğuyla yollarını ayıracak siyah-beyazlılar, geleceğin kadrosunu oluşturacak.

Altyapıdaki yetenekli oyuncuları A takıma yükseltecek Kartal, diğer transferler için de hem potansiyelli hem de maliyeti düşük isimlere yönelecek. Beşiktaş'ta forvet, orta saha ve kanat transferleri sezon sonunda tamamlanmış olacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi bunun için yoğun mesai harcıyor. (SÖZCÜ)