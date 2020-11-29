Beşiktaş, şampiyonluk yarışının içinde olmaz diye düşünenler varsa!

Beşiktaş, bu akşam saat 19.00’da deplasmanda Fenerbahçe’yle karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını etkileyecek dev derbi için futbolseverler geri sayıma geçti.

FUTBOL 29.11.2020 - 18:58 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş, şampiyonluk yarışının içinde olmaz diye düşünenler varsa!

Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam saat 19.00’da Kadıköy’de 352.kez karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin 3 puan için kıyasıya mücadele edeceği karşılaşma öncesi Fanatik gazetesinden Gökmen Özcan, Beşiktaş’ın şampiyonluk şansını değerlendirdi.

Beşiktaş 2 Vatanspor 0 - Kadınlar Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş!

Beşiktaş 2 Vatanspor 0 - Kadınlar Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş!

Gökmen Özcan, ''Beşiktaş, şampiyonluk yarışının içinde olmaz diye düşünenler varsa planları bozulacak. Sergen Yalçın, hataları, eksik bölgeleri iyi analiz edebilen ve iyi çözüm üretebilen bir teknik direktör. '' yorumunu yaptı.

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