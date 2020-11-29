Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam saat 19.00’da Kadıköy’de 352.kez karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin 3 puan için kıyasıya mücadele edeceği karşılaşma öncesi Fanatik gazetesinden Gökmen Özcan, Beşiktaş’ın şampiyonluk şansını değerlendirdi.

Gökmen Özcan, ''Beşiktaş, şampiyonluk yarışının içinde olmaz diye düşünenler varsa planları bozulacak. Sergen Yalçın, hataları, eksik bölgeleri iyi analiz edebilen ve iyi çözüm üretebilen bir teknik direktör. '' yorumunu yaptı.