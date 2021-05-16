Beşiktaş şampiyonluk kutlamaları ne zaman olacak? Resmi açıklama geldi!

Süper Lig'i şampiyon bitiren Beşiktaş 18 Mayıs akşamı Ziraat Türkiye Kupası finalinde ikinci kupayı kazanmak için oynayacak. Gözler şampiyonluk kutlamalarının tarihinde!

FUTBOL 16.05.2021 - 21:18 16.05.2021 - 21:22 Kartal Bakışı

Spor Toto Süper Lig'de 2020-21 sezonunda ipi göğüsleyen Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarını ne zaman yapmayı planladığı belli oldu.

İlgili prosedürleri çözmek adına girişimlerini başlatan siyah beyazlı ekip, şampiyonluğu 19 Mayıs tarihinde kutlamak istiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi,  "Hedefimiz, 19 Mayıs, saat 19.03'te şampiyonluk kutlamasını yapmak." demişti.

Ghezzal'e liderlik serbestliği!

Ghezzal'e liderlik serbestliği!

Yönetici Emre Kocadağ ise "19 Mayıs'ta şampiyonluğumuzu kutlamak istiyoruz. Belli prosedürler var. Onları ayarlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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