Beşiktaş şampiyonluk kupasını kaldırdı

Beşiktaş, Süper Lig'in en uzun sezonunu tarihi bir başarıyla kapattı, hem lig şampiyonluğunu hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.

FUTBOL 19.05.2021 - 21:35 19.05.2021 - 21:37 Kartal Bakışı
Beşiktaş şampiyonluk kupasını kaldırdı

Cumartesi akşamı Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek 16. lig şampiyonluğuna ulaşan Kara Kartal kupasını kaldırdı.

Kutlamada teknik ekip, futbolcular ve yöneticiler yer aldı.

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Saat 19.03te başlayan olan organizasyonda kaptan Atiba Hutchinson hem şampiyonluk kupasını hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırdı.

#Beşiktaş #Şampiyonluk
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