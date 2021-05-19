Beşiktaş şampiyonluk kupasını kaldırdı

Cumartesi akşamı Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek 16. lig şampiyonluğuna ulaşan Kara Kartal kupasını kaldırdı.

Kutlamada teknik ekip, futbolcular ve yöneticiler yer aldı.

Saat 19.03te başlayan olan organizasyonda kaptan Atiba Hutchinson hem şampiyonluk kupasını hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırdı.