Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne artık daha iddialı bakıyor

Şampiyonlar Ligi’nde şans Beşiktaş’ın yüzüne iki kez güldü. Siyah-beyazlılar Avrupa’nın dev ekipleriyle aynı gruba düşme ihtimalini geride bırakarak nispeten kendi gücüne daha yakın takımlarla aynı grupta yer aldı.

Kura şansı, C Grubu’nda Sporting, Dortmund ve Ajax ile eşleşen Beşiktaş’ın yanında yer alırken, sonrasında transferde de şansı gayet yaver gidecekti... Gerçekleştirilen transferlerin Şampiyonlar Ligi’ni ilgilendiren yanıysa, gelen isimlerin bu kulvarda büyük bir tecrübeye sahip olmasından.

Kartal Miralem Pjanic’i alarak Avrupa’da ses getirdi. Boşnak futbolcu kıtanın 1 numaralı turnuvasının gediklilerinden... Devler Ligi’nde büyük bir tecrübeye sahip Pjanic’in, yeni takımına bu arenada büyük katkı sağlayacağı muhakkak. Alex Teixeira ve Batshuayi de Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere Avrupa kupalarında çok önemli tecrübeye sahip diğer iki isim.

Bu isimlere kulübün bonservisini almayı başardığı Rachid Ghezzal’ı da eklemek gerek. O da Avrupa’nın 1 ve 2 numaralı kupasında bir çok maça çıkmış bir futbolcu.

Beşiktaş’ın kura öncesi Şampiyonlar Ligi’ndeki şansı, kuralar çekildikten sonra bir kat arttıysa, yeni transferleriyle bir o kadar daha arttı, dev turnuva için siyah-beyazlıları çok daha iddialı bir hale getirdi. (MİLLİYET)