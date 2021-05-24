Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden büyük gelir! Beşiktaş ne kadar kazanacak?

Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir. Kara Kartal'ın gruplarda mücadele etmesi kesinleşince katılım payı Kartal'ın oldu.

GÜNDEM 24.05.2021 - 14:10 24.05.2021 - 14:20 Kartal Bakışı
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden büyük gelir! Beşiktaş ne kadar kazanacak?
Emre Kocadağ: Ezmeye kalktılar biz ezilmedik

Emre Kocadağ: Ezmeye kalktılar biz ezilmedik

Sezonu büyük bir başarıyla, hem lig hem kupa şampiyonluğu ile bitiren Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde gruplardan başlaması kesinleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak olan Manchester City ile Chelsea'nin Premier Lig'de ilk 4 içinde yer almasıyla müjdeli haberi alan Beşiktaş'ı dev bir gelir bekliyor.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden Ne Kadar Gelir Elde Edecek?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılması ile 15.250.000 Euro yani yaklaşık 156 milyon TL almaya hak kazandı.

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