Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü ve puan durumu

Şampiyonlar Ligi C grubunda Beşiktaş, Borussia Dortmund'a ilk maçta 2-1 kaybetti. İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi puan durumu ve fikstürü

FUTBOL 15.09.2021 - 22:49 15.09.2021 - 22:52 Kartal Bakışı
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü ve puan durumu

Beşiktaş'ta taraftarlar ilk hafta maçlarının oynanmasıyla C Grubu'ndaki puan durumunu ve takımlarının fikstürünü merak ediyor.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu | C Grubu puan durumu

1- Borussia Dortmund / 3 puan

2- Ajax / 0 puan (1 maçı eksik)

3- Sporting Lizbon / 0 puan (1 maçı eksik)

4- Beşiktaş / 0 puan

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü :

Pjanic: Grubun favorisine karşı kaybettik

Pjanic: Grubun favorisine karşı kaybettik

15 Eylül: Beşiktaş - Borussia Dortmund / 1-2

28 Eylül: Ajax - Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş - Sporting Lisbon

3 Kasım: Sporting Lisbon - Beşiktaş 

24 Kasım: Beşiktaş - Ajax

7 Aralık: Borussia Dortmund - Beşiktaş

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