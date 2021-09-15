Beşiktaş Şampiyonlar Ligi fikstürü ve puan durumu
Şampiyonlar Ligi C grubunda Beşiktaş, Borussia Dortmund'a ilk maçta 2-1 kaybetti. İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi puan durumu ve fikstürü
FUTBOL 15.09.2021 - 22:49 15.09.2021 - 22:52 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta taraftarlar ilk hafta maçlarının oynanmasıyla C Grubu'ndaki puan durumunu ve takımlarının fikstürünü merak ediyor.
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi puan durumu | C Grubu puan durumu
1- Borussia Dortmund / 3 puan
2- Ajax / 0 puan (1 maçı eksik)
3- Sporting Lizbon / 0 puan (1 maçı eksik)
4- Beşiktaş / 0 puan
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü :
15 Eylül: Beşiktaş - Borussia Dortmund / 1-2
28 Eylül: Ajax - Beşiktaş
19 Ekim: Beşiktaş - Sporting Lisbon
3 Kasım: Sporting Lisbon - Beşiktaş
24 Kasım: Beşiktaş - Ajax
7 Aralık: Borussia Dortmund - Beşiktaş
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