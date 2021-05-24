Beşiktaş Salih Uçan'ı transfer etti mi? İşte Salih Uçan transferinde son durum!

Beşiktaş transferde sözleşmesi sona eren oyuncuları takip etmeye devam ediyor. Sezon boyunca adı Beşiktaş ile anılan Salih Uçan transferinde son durum taraftarların merak ettiği konulardan.

GÜNDEM 24.05.2021 - 18:31 24.05.2021 - 18:36 Kartal Bakışı
Beşiktaş Salih Uçan'ı transfer etti mi? İşte Salih Uçan transferinde son durum!

Aytemiz Alanyaspor’da geride bıraktığımız sezonda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Salih Uçan, kulübüyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Kara Kartal’ın radarına girmişti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmelerin ardından el sıkışan Siyah-Beyazlılar’ın, yaptığı ön anlaşmanın detayları belli oldu. Beşiktaş’ın, yıldız futbolcuyla 3 yıllığına anlaşma sağladığı ve transferin oyuncunun resmi olarak boşa çıkacağı 1 Haziran’da duyurulmasının planlandığı kaydedildi.

Şu anda tatilde

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Trabzonspor’un da radarında bulunmasına rağmen Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Beşiktaş’ı seçen Salih’in, ay sonuna kadar tatilde olacağı ve sonrasında İstanbul’a gelip anlaşmayı imzalayacağı ifade edildi.

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Alanyaspor’da 40 karşılaşmaya çıkan 1,82’lik futbolcu, 3 gol ve 7 asistlik performans ortaya koymuştu.

Salih Uçan, Alanyaspor’da 2 sezonda 74 maça çıkıp 4 gol atıp 11 asist yaparken daha önce; Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion ve Empoli’de görev yapmıştı. (FANATİK)

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