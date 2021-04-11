Beşiktaş Salih Özcan transferinde sona geldi

Süper Lig'de lider durumda olan ve en yakın takipçileri ile puan farkını açarak şampiyonluk elde etmek isteyen Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da devam ediyor. Gelecek sezonun kadro yapılanmasında Bundesliga'dan gurbetçi futbolcu Salih Özcan'ın da kadroda yer alması planlanıyor. Genç oyuncu için çalışmalar sürerken gerek iç gerekse dış basına transfer gelişmeleri yansıyor.

İspanya'dan gelen habere göre, Beşiktaş sözleşmesi sezon sonunda sona eren Salih Özcan'ın transferinde artık sona geldi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giymesi konusunda büyük oranda anlaşma sağlandı.