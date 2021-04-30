Beşiktaş potada farklı kazandı! Beşiktaş Icrypex 104 - 75 HDI Sigorta Afyon
Beşiktaş Icrypex, ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Akatlar Spor Kompleksi'nde HDI Sigorta Afyon ile karşılaştı.
BASKETBOL 30.04.2021 - 21:06 30.04.2021 - 21:06 Kartal Bakışı
Kara Kartal maça; Markell Johnson, Şehmus Hazer, James Blackmon, Alperen Şengün ve Furkan Haltalı beşiyle başladı.
Maça tempolu bir başlangıç yapan Beşiktaş, ilk çeyreği 37-23 üstün geçti. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü elinde tutan siyah-beyazlılar, 20 sayı ürettiği çeyrek sonunda ilk yarıyı 57-39 önde tamamladı.
Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Beşiktaş Icrypex, final çeyreğine 81-56 önde girdiği maçtan 104-75 galip ayrıldı.
Maçtaki en skorer isim 18 sayı kaydeden James Blackmon olurken, onu 16 sayıyla Sadık Emir Kabaca ve 14 sayıyla Alperen Şengün takip etti.
Geçtiğimiz hafta Büyükçekmece Basketbol'u 104-89 mağlup eden Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı HDI Sigorta Afyon'u 96-73 yenmişti.
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