Beşiktaş, Portekizli Aurelio Buta'ya yöneldi

Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sporting'den kiralanan ve sezonun en iyi sağ beki olarak gösterilen Valentin Rosier'in bonservisi için Portekiz ekibinden istediği yanıtı alamayan Siyah-beyazlı kulüp, Belçika'da Antwerp forması giyen Aurelio Buta'ya yöneldi.

Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisini almak için kulübü Sporting ile görüştü ancak oyuncuyu 5 milyon Euro'ya alan Portekiz kulübü, zarar etmeyi düşünmediği için bu rakamın altına inmek istemiyor.

YENİ HEDEF AURELIO BUTA

Rosier için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Beşiktaş, Belçika ekibi Antwerp'te forma giyen Portekizli sağ bek Aurelio Buta'ya yöneldi. Belçika basınında çıkan haberde Beşiktaş'ın Buta için 1,5 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Haberde Buta ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Antwerp'in, Benfica'dan 2018'de transfer ettiği oyuncunun bonservisinin bir kısmına sahip olmasından ötürü daha fazla gelir elde etmek istediği belirtildi. (HÜRRİYET)