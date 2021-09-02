Beşiktaş orta sahaya transfer için fırsatları gözlüyor

Transferde kadrosunu Alex Teixeira ve Michy Batshuayi gibi önemli oyuncularla güçlendiren Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Gedson Fernandes’in alınamaması halinde çok kaliteli bir isim gelmedikçe başka bir oyuncunun şart olmadığını söyledi.

Gedson Fernandes konusunda Benfica ile bir türlü ortak bir noktada buluşamayan siyah-beyazlı yönetim ise Sergen Yalçın’ın da altını çizdiği gibi fırsat transferlerine bakacak.

Bir süre daha Gedson için çaba harcayacak olan yönetim bunun dışında beklemeye geçecek. Siyah-beyazlılar tıpkı geçen sezon kiralık gelen Rosier ve Ghezzal gibi fırsatları bekliyor. Teknik patron Yalçın da 8 numara transferiyle ilgili umudunu koruyor.

Konuyla ilgili yöneticilerle fikir alışverişinde bulunan deneyimli hocanın, “Ghezzal ve Rosier gibi fırsat transferleri olursa elbette hayır demem. Ama mutlaka bir 8 numara alınsın diye, sıradan bir futbolcuyu getirmeye gerek yok. Fırsat transferinden gelecek oyuncunun kalitesinin yüksek olması lazım. O zaman kadro daha da güçlenir” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Avrupa liglerinde transferin bitmesini avantaja dönüştürmek isteyen siyah-beyazlıların, 8 Eylül’e kadar orta saha transferi için şartları zorlayacağı vurgulandı. (MİLLİYET)