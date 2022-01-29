Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için yoğun çaba sarfeden Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda bir fırsat hamlesi peşinde... İstanbul temsilcisi Başakşehir’in 32 yaşındaki İtalyan golcüsü Stefano Okaka’yı kadrosuna katmak için girişimlerine devam eden yönetim, son olarak bu transferde Kenan Karaman’ı kullanmaya karar verdi. Adem Ljajic transferinin suya düşmesi sonrasında takımdan istenen bir diğer futbolcu Salih Uçan’ı bedelsiz olarak sezon sonuna kadar Başakşehir’e kiralayan Beşiktaş ’ın, iki kulüp arasındaki iyi ilişkiyi kullanıp Okaka’yı Kartal yapmak istediği belirtildi. Deneyimli oyuncu, sezon başında katıldığı Başakşehir’de 19 lig maçında 9 gol ve 2 asistle oynamıştı.

Diğer isimler için çalışmalar sürüyor

Transferde sürpriz hamlelere imza atmayı planlayan Kara Kartal, son olarak İtalya Serie A ekibi Juventus’un yollarını ayırma kararı aldığı Aaron Ramsey için araştırma başlatmıştı. Deneyimli oyuncunun durumunu yakından takip eden idareciler, şartlar oluşursa şimdi, aksi halde sezon sonunda Ramsey için girişimde bulunabilir. Lig bitiminde sözleşmesi bitecek 14 oyuncunun en az 10’uyla yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş’ın listesinde; Pandev Akademi’de oynayan Martin Mircevski gibi yetenekler de var. 24 yaşındaki 1,74’lük futbolcu, birçok Türk kulübün de hedefleri arasında yer alıyor. (FANATİK)