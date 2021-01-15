Beşiktaş o 2.5 milyon euro'yu iyi ki kazanmadı

Cyle Larin bu sene Sergen Yalçın'la beraber kariyer zirvesini gördü. Kanat-forvet olarak oynayan Kanadalı golcü, Rizespor maçında bu sezonki 14. golünü attı.

FUTBOL 15.01.2021 - 17:05 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş o 2.5 milyon euro'yu iyi ki kazanmadı

Aboubakar ile beraber sezon başında şüpheyle bakılan Larin, tıpkı Aboubakar gibi performansıyla göz dolduruyor. Geçen sezon Zulte Waregem'de kiralık olarak forma giyen oyuncu, Beşiktaş'a döndüğünde taraftar çok da memnun olmamıştı. Belçika ekibi ise 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu maddi durumunun kötü olmasından ötürü kullanamamıştı.

Belçika'da 33 öaçta 9 gol 11 asistle oynayan Larin, Beşiktaş'a döndükten sonra da hız kesmedi. Belçika'daki performansının geçici olmadığını kanıtlarcasına bu sezon tam 14 gol 2 de asiste imza atan Larin, takımın gol yükünü çekiyor.

Beşiktaş'ın Larin için Anderlecht'ten gelen teklifi de reddettiği konuşuluyor. 2022'de sözleşmesi bitecek Larin'e yeni bir mukavele teklif edilmesi de gündemde.

Larin için 10 milyon euro gibi bir bonservis belirleyen Beşiktaş, 2 sene önce 1.8 milyon euro'ya Orlando City'den aldığı oyuncudan önemli ölçüde kar etmeyi planlıyor.

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Kanadalı golcünün yıllık maaşı ise 1.6 milyon euro. (Posta)

#Beşiktaş #Sergen Yalçın #cyle larin #Rizespor maçı
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