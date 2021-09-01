Beşiktaş Montero'yu açıkladı! İşte o video...

Beşiktaş, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Montero'yu tekrar kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile yeniden sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Montero'ya yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz.

Francisco Montero, transferinin ardından duygularını aktardı.

"Daha rahat, daha heyecanlı ve daha talepkar dönüyorum"

"Hayatta en çok iz bırakan anlar tecrübe ettiğimiz zorluklar ve başarılardır. İz bırakırlar, çünkü geriye dönüp baktığımızda her ikisini de tebessümle hatırlarız. Türkiye'ye ilk gelişimiz bizim için hayata meydan okumak gibiydi. Genç yaşta ilk defa yurt dışına çıkmak, bilmediğin bir ülkede hamile eşini evde yalnız bırakıp maça koşturmak ve akılda onlarca soru. Tüm bunlar, tecrübe ederken zorlandığın ama sonrasında seni olgunlaştıran özel anlara dönüşüyor. Bir insanın ömründe tecrübe edebileceği en özel ilkleri İstanbul'da yaşadım. Önce kızımın doğumu, sonra kariyerimin ilk kupaları. Tüm bunlar için Beşiktaş'a minnettarım ve şimdi bu güzel anıların sayısını artırmak için tekrar dönüyorum. Hem de bu sefer daha rahat, daha heyecanlı ve daha talepkar bir şekilde."