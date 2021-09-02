Beşiktaş Miralem Pjanic transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş , Barcelona'dan Miralem Pjanic’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş, Pjanic transferini KAP’a bildirdi. Yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.