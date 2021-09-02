Beşiktaş Miralem Pjanic transferini KAP'a bildirdi
Beşiktaş transferde bombayı patlattı. Siyah Beyazlılar Barcelona'dan Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı. KAP'a bildirim yapıldı.
GÜNDEM 02.09.2021 - 21:21 02.09.2021 - 21:25 Kartal Bakışı
Beşiktaş , Barcelona'dan Miralem Pjanic’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Beşiktaş, Pjanic transferini KAP’a bildirdi. Yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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