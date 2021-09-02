Beşiktaş Miralem Pjanic transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş transferde bombayı patlattı. Siyah Beyazlılar Barcelona'dan Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı. KAP'a bildirim yapıldı.

GÜNDEM 02.09.2021 - 21:21 02.09.2021 - 21:25 Kartal Bakışı
Beşiktaş Miralem Pjanic transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş , Barcelona'dan Miralem Pjanic’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Flaş iddia! Beşiktaş Gedson için anlaşmaya vardı

Flaş iddia! Beşiktaş Gedson için anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Pjanic transferini KAP’a bildirdi. Yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

#Beşiktaş #pjanic #Barcelona
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