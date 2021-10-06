Beşiktaş milli oyuncuları yakından takip ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Vida, N’Sakala, Batshuayi, Ersin, Serdar, Rıdvan, Kenan ve Emre Bilgin’i Milli Takımlara gönderen siyah beyazlılarda Atiba ve Larin’in durumları netlik kazanmadı.

Meksika, Jamaika ve Panama ile karşılaşacak Kanada milli takımında iki oyuncunun da son maça gitme ihtimali bulunuyor.

Tüm futbolcuların antrenman ve maç istatistiklerini raporlayacak Beşiktaş analiz ekibi, milli oyuncular döndükten sonra antrenman ve dinlenme programını da gelecek verilere göre hazırlayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, 8 haftada yaşanan sakatlıklar nedeniyle bundan sonraki süreci daha emin adımlarla yürütmek istiyor. Sakatlık riski olan futbolcular antrenmanlarda dinlendirilecek ve maçlarda görev verilmeyecek. (TRT SPOR)