Beşiktaş-Antalyaspor maçındaki hakem kararlarının tepkileri sürüyor.

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile berabere kaldığı maçta öne çıkan konu 2 penaltı pozisyonuydu.

MHK'DAN AÇIKLAMA İSTENDİ

Siyah-Beyazlılar, üst üste iki maçta tartışmalı kararların merkezinde yer alan VAR hakemi Özgür Yankaya ile ilgili MHK'den açıklama istedi.

GEREKÇELERİ NELER?

Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Yeni Malatyaspor maçındaki tartışmalı ortamın ardından bir sonraki maçta da aynı VAR hakeminin görevlendirilmesinin gerekçelerinin kendilerine iletilmesini de istedi. (SABAH)