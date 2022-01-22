Süper Lig'de heyecan 23. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün açılış karşılaşmasında Beşiktaş, son sırada bulunan Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çaldı.
Mücadele ev sahibi ekip Yeni Malatyaspor'un son dakikalara girilirken kullandığı penaltı vuruşu sonrası 1-1 eşitlikle tamamlandı. Beşiktaş'ın golü karşılaşmanın 61. dakikasında Alex Teixeira'dan gelirken, Yeni Malatyaspor'un golünü 84. dakikada Adem penaltı vuruşundan kaydetti.
Bu skorla Beşiktaş puanını 36'ya, Yeni Malatyaspor ise 16'ya yükseltti.