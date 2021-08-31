Beşiktaş lige verilen arada hazırlık maçına çıkıyor
Beşiktaş milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Ümraniyespor ile hazırlık maçı oynayacak. Kulüp maçın tarihini ve yayın bilgilerini paylaştı.
FUTBOL 31.08.2021 - 14:05 31.08.2021 - 14:08 Kartal Bakışı
Beşiktaş, milli maçlar için verilen arada 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapılacağını duyurdu.
Beşiktaş ile Ümraniyespor arasında oynanacak olan hazırlık maçı 2 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak.
Karşılaşma kulübün youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.
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