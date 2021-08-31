Beşiktaş lige verilen arada hazırlık maçına çıkıyor

Beşiktaş, milli maçlar için verilen arada 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapılacağını duyurdu.

Beşiktaş ile Ümraniyespor arasında oynanacak olan hazırlık maçı 2 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak.

Karşılaşma kulübün youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.