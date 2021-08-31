Beşiktaş lige verilen arada hazırlık maçına çıkıyor

Beşiktaş milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Ümraniyespor ile hazırlık maçı oynayacak. Kulüp maçın tarihini ve yayın bilgilerini paylaştı.

FUTBOL 31.08.2021 - 14:05 31.08.2021 - 14:08 Kartal Bakışı
Beşiktaş lige verilen arada hazırlık maçına çıkıyor

Beşiktaş, milli maçlar için verilen arada 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapılacağını duyurdu.

Beşiktaş istatistikleriyle Avrupa'da zirvede

Beşiktaş istatistikleriyle Avrupa'da zirvede

Beşiktaş ile Ümraniyespor arasında oynanacak olan hazırlık maçı 2 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak.

Karşılaşma kulübün youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

#Beşiktaş #Ümraniyespor #Youtube
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