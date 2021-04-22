Beşiktaş Larin'in fiyatını belirledi

Süper Lig'de şampiyonluğun bir numaralı adayı durumunda olan Beşiktaş'ta bu sezon önemli katkı veren isimlerden birisi de Cyle Larin...

Sezon başında kiralık verilmesi gündemde olan Larin, biraz mecburiyetten takımda kalmış ve Sergen Yalçın'ın vazgeçemediği oyunculardan birisi olmuştu.

Sergen Yalçın'ın sol önde 25 yaşındaki futbolcu, gol katkılarıyla kimsenin beklemediği işlere imza attı.

Resmi maçlarda 19 gol atan Larin'in değeri Beşiktaş tarafından belirlendi.

İspanyol basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Larin için 12 milyon Euro talep ediyor.