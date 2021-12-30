Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları Beşiktaş - Altay karşılaşmasıyla sona erdi. İki renktaş takım Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Önder Karaveli sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçı, Montero, Umut Meraş, Josef, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Güven Yalçın, Batshuayi ilk 11'iyle çıktı.

Dolmabahçe'deki karşılaşmanın ilk yarısında takımlar yakaladıkları fırsatlardan sonuç çıkaramadı ve devreye golsüz girildi.

Beşiktaş'ta 9. sezonunu geçiren ve 311. maçına çıkan Atiba Hutchinson, Altay karşısında 25. golünü attı. |

Mücadelede eşitliği bozan taraf Beşiktaş oldu. 61. dakikada kale önünde topla buluşan Atiba Hutchinson takımını öne geçiren isim oldu.

Kalan sürede Altay beraberlik için açık arasa da Beşiktaş rakibine gol şansı tanımadı.

Son düdükle birlikte İzmir temsilcisini 1-0 mağlup eden 'Kara Kartal' Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı.

Beşiktaş geçen sezonun kupa şampiyonu

Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım olmuştu.

Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü. (NTVSPOR)