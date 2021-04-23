Beşiktaş Kayserispor ne zaman, saat kaçta?

Ligde 22 galibiyet, altışar beraberlikle yenilgisi bulunan Beşiktaş, 72 puanla lider durumda bulunuyor. Hes Kablo Kayserispor ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda topladığı 35 puanla 18. sırada yer alıyor.

Beşiktaş’ta Cenk ve Aboubakar’ın yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic’in de sakatlıkları bulunuyor. Welinton ise cezalı ve sahada olamayacak.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 38. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş Kaysersipor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 37. hafta karşılaşması 24 Nisan Cumartesi saat 20:30'da BeinSports 1 kanalından canlı yayınlanacak.