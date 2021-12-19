Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadı’nda seyircisi önünde ağırladığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

14. dakikada Mesut Özil’in golü Fenerbahçe’yi öne geçirdi. Kazanılan tartışmalı penaltının vuruşu için topun başına geçen Mesut Özil meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı. 1-0

25’te Beşiktaş, Josef De Souza’nın golü ile maçta eşitliği yakaladı. Ceza alanında Michy Batshuayi ile yaptığı verkaç sonrasında tekrar topla buluşan Josef De Souza, sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Berke Özer’in solundan ağlara gönderdi. 1-1

30’da Fenerbahçe, Mergim Berisha’nın golü ile maçta tekrar öne geçti. Domagoj Vida’nın kısa düşen geri pasında araya giren Diego Rossi’nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kalesini terk eden Ersin Destanoğlu’ndan seken topa Mergim Berisha hareketlendi. Pozisyonu iyi takip eden Mergim Berisha’nın altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

59’da bir kez daha sahneye çıkan Josef de Souza, maça yeniden denge getirdi. Rıdvan Yılmaz’ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Josef De Souza’nın, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Berke Özer’in sağından köşede ağlarla buluştu. 2-2

Maçta başka gol olmadı ve iki ekipte 1'er puanla sahadan ayrıldı.