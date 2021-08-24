Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın alternatifini belirledi

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de mücadele edecek Kartal, transfer politikasını bol alternatifli, geniş kadro hedefi üzerine kurdu. Beşiktaş'ın gündemindeki en önemli maddelerden biri Kaan Ayhan. Kartal, Kaan Ayhan ile anlaşma zemini ararken alternatif isim olarak Galatasaray'ın eski futbolcusunu gündemine aldı.

Türk stoper transferinde önceliğini Kaan Ayhan olarak belirleyen ve Sassuolo ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş’ın, eski Galatasaraylı futbolcuyla ilgilediği ortaya çıktı.

Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Vodafone Park'ta konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek sezona iyi bir giriş yaptı. Sonrasında Gaziantep ile karşılaşan Kartal sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

BU HAFTA NOKTA KOYMAK İSTİYOR

Transferde artık geri sayıma geçen ve son hamlelerini yapan Beşiktaş, başta Kaan Ayhan olmak üzere birçok futbolcuyla yürütülen görüşmelere bu hafta nokta koymayı hedefliyor.

Gaziantep FK maçındaki oyuncu değişiklikleri sırasında yeni yabancı futbolcu kuralının zorluklarını yaşayan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın haklı isyanını dikkate alan yönetim çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlıların son olarak Koray Günter’i listesine eklediği belirlendi. İtalya’da Verona forması giyen ve Türk pasaportuna sahip Koray’ı menajerlerin önerdiği öğrenilirken, siyah-beyazlı kulübün önce Kaan Ayhan için anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

Sassuolo’da yedek soyunduğu için İtalya’dan ayrılarak Beşiktaş’a gelmek isteyen Kaan’ın, kulübüyle görüşerek kolaylık sağlanmasını isteyeceği ifade edildi.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİM MERT MÜLDÜR

Siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan ve Koray Günter dışında yine Sassuolo’da oynayan sağ bek Mert Müldür’ü de listesinde tutuyor. Ekonomik koşulların oluşması halinde yerli stoperin yanı sıra yerli bek almayı planlayan Beşiktaş, hafta sonuna kadar bu isimlerin transferini sonuçlandırmak istiyor. (MİLLİYET)