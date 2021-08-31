Beşiktaş Jeremain Lens ile yollarını ayırdı

Beşiktaş’ta kadroda düşünülmeyen Jeremain Lens’in sözleşmesi feshedildi. Holladalı oyuncu, Vavacars Fatih Karagümrük’e transfer olacak.

FUTBOL 31.08.2021 - 19:13 31.08.2021 - 19:17 Kartal Bakışı
Beşiktaş Jeremain Lens ile yollarını ayırdı

Beşiktaş’ta geçen sezondan bu yana kadro dışı durumunda olan Jeremain Lens’in sözleşmesi feshedildi.

Siyah beyazlı kulüp ile Hollandalı oyuncu arasında yapılan son görüşmenin ardından sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlandı.

33 yaşındaki oyuncu kariyerine Vavacars Fatih Karagümrük’te devam edecek.

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Beşiktaş’ın 4 sezon önce 5 milyon 589 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Lens, siyah beyazlı takımla çıktığı 102 maçta 12 gol atmış, 20 asist yapmıştı. (NTV SPOR)

#lens #Beşiktaş
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