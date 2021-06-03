Beşiktaş ilk transferini yaptı! Gudjufi formayı giydi!

Beşiktaş’ın yeni transferi Makedon oyuncu Besar Gudjufi, İstanbul’a geldi. 17 yaşındaki kanat oyuncusu Besar Gudjufi, bugün sağlık kontrolünden geçecek.

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Eljif Elmas'a benzetilen oyuncu son olarak Belasica takımında forma giydi.

Besar Gudjufi Kimdir? Hangi Takımlarda Oynadı?

29 Mayıs 2004 yılında Makedonya'nın Skopje şehrinde dünyaya gelen Gudjufi, 1.76 boyunda ve asıl mevkisi sol kanat. 2017 yılında Vardar Skopje altyapısından Belasica Strumica'ya transfer olan 16 yaşındaki yıldız adayı, sağ kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.

Gudjufi yaşından dolayı FIFA kurallarına göre transfer yapamayacağı için Beşiktaş'ın prosedürleri izlediği belirtiliyor.

Fenerbahçe 2017'de Rabotnicki'den aldığı Eljif Elmas'ı 2 yıl sonra tam 16 milyon Euro'ya Napoli'ye satmıştı. Beşiktaş da Gudjufi için benzer planlar yapıyor.

Belasica Strumica forması ile 12 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Gudjufi, Mekedonya U15'te çıktığı 5 maçta ise 4 gol kaydetti. (FANATİK)