Beşiktaş iki milli yıldızı transfer etmek istiyor

Beşiktaş, 2 önemli milli yıldızı transfer etmek için planını yaptı. Siyah-Beyazlılar sezon başında çok istediği ismi Ocak ayında, eski yıldızını ise Haziran'da bitirmeyi düşünüyor.

Beşiktaş, Kaan Ayhan için yaz transfer döneminde ısrarlı girişimlerde bulunmuş ancak kulübü Sassuolo olumsuz cevap vermişti.

Başarılı stoperden vazgeçmeyen siyah-beyazlılar, İtalyan takımının oyuncu hakkındaki kararını değiştirmesini bekliyor.

Sassuolo'yu ikna etmeye çalışan Beşiktaş, bu transferi ocak ayında bitirmeyi hedefliyor.

Serie A'da fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu da haber göndererek siyah-beyazlı kulübe gelmeye hazır olduğunu söyledi.

TOSUN PAŞA BEDELSİZ GELECEK

Kartal'a geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kiralık olarak dönen ancak Erzurum deplasmanında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sadece 4 maçta forma giyen Cenk Tosun ise ocak ayına kadar sahalara dönemeyecek.

Beşiktaş'ın Everton ile sözleşmesi sezon sonu bitecek tecrübeli golcü ile ilgili düşüncesi hazirana kadar beklemek...

30 yaşındaki milli futbolcunun, tam hazır hale gelmesinin şubat ayını bulabileceği belirtilirken ayrıca yüksek maliyetli kontratı nedeniyle sezon sonu daha iyi koşullarda transfer edilebileceği düşünülüyor.

KAAN AYHAN, SASSUOLO'DA NE YAPTI?

Geçen sezon Sassuolo formasıyla 23 karşılaşmada forma giyen Kaan Ayhan, skora da 1 asistlik katkıda bulundu.

26 yaşındaki milli stoper, bu sezon ise 3 mücadelede ter dökerken toplam 98 dakika sahada kaldı. (SABAH)