Beşiktaş iki milli oyuncu için transfer çalışmalarını hızlandırdı

Transfer çalışmalarına devam eden, stoper transfer etmek isteyen Beşiktaş, iki milli yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı.

GÜNDEM 23.08.2021 - 13:54 23.08.2021 - 13:58 Kartal Bakışı
Beşiktaş iki milli oyuncu için transfer çalışmalarını hızlandırdı
İtalyan gazeteci Beşiktaş'ın Kaan Ayhan teklifini duyurdu

İtalyan gazeteci Beşiktaş'ın Kaan Ayhan teklifini duyurdu

Uzun süredir Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için uğraş veren siyah-beyazlılar, oyuncu ile anlaşmaya varsa da İtalyan ekibinden transfer için henüz vize çıkmadı.

Beşiktaş yönetimi, Kaan'ın da kendilerinde oynamaya sıcak bakması nedeniyle Sassuolo'nun inadının kırılmasını bekliyor.

UMUT MERAŞ İDDİASI

Öte yandan siyah-beyazlılar, için İtalya'dan flaş bir haber geldi. Foot Mercato'nun haberine göre; Kartal, Fransa'da Le Havre forması giyen Umut Meraş'ı kadrosuna katmanın peşinde. Milli sol bek için Fransız ekibinin bonservis beklentisi 1.5 milyon Euro olduğu belirtilirken görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. (HT SPOR)

#Beşiktaş #Transfer
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