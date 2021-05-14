Beşiktaş Icrypex'ten tarihi geri dönüş! Tofaş 90 - 92 Beşiktaş Icrypex

Beşiktaş Icrypex ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi ilk maçında Tofaş deplasmanına çıktı.

Markell Johnson, Şehmus Hazer, James Blackmon, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle maça başlayan Beşiktaş, 3'üncü periyotta 22 sayı geri düştü.

Ancak maçı bırakmayan Siyah Beyazlılar müthiş bir geri dönüşle TOFAŞ'ı deplasmanda 92-90 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Beşiktaş adına 26 sayıyla yıldızlaşan James Blackmon en fazla sayı atan oyuncu olurken, onu 22 sayıyla Alperen Şengün ve 14’er sayıyla Ercan Osmani ile Şehmus Hazer takip ettiler.

Serinin 2'nci maçı 16 Mayıs Pazar günü saat 20.15te İstanbul Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde olacak. Beşiktaş Icrypex o maçı da kazanırsa yarıfinale yükselecek.