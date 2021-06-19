Beşiktaş Icrypex'ten power forvet transferi

Beşiktaş Icrypex, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı basketbolcu Dedric Lawson ile sözleşme imzaladı.

2019 yılında Kansas Üniversitesi’nden mezun olan Dedric Lawson, geçtiğimiz sezonu Güney Kore ekibi Goyang Orions’ta geçirdi.

Dedric Lawson kimdir?

1 Ekim 1997 ABD doğumlu, 206 cm boyunda olan Dedric Lawson power forvet pozisyonda görev almaktadır. 2019 yılında Kansas Üniversitesi’nden mezun olan başarılı uzun buradaki son yılında 36 kez forma giydiği kolej ligini; 19.4 sayı, 10.3 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla tamamladı.

2019-2020 sezonunda Austin Spurs forması ile NBA G-League’de 41 karşılaşmada görev alan Dedric Lawson; 13.3 sayı, 8 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

2020-2021 sezonunu Güney Kore ekibi Goyand Orions’ta geçiren Birleşik Amerikalı uzun, burada 58 lig maçında görev aldı ve 16.4 sayı, 7.9 ribaund, 2 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Dedric Lawson, 2021-2022 sezonu öncesinde Beşiktaş Icrypex ile sözleşme imzaladı.